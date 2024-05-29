شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه بتبدأ مشروعك.. لا تنسى مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مزايا عديدة لصغار المستثمرين والشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الصغيرة، وذلك طبقًا لأحكام المادة 27 من هذا القانون، التى نصت على الآتي:

1. إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

2. إعفاء هذه المشروعات ايضا من رسوم توثيق عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.

3. تحصل على هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

4. تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

5.تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.

6. تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

7.الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة بقرار من مجلس الوزراء .

