شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية تدريب الاعضاء المرشحين للعمل رؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث شددت المديريات على رؤساء اللجان بإتباع التعليمات التالية:

- توفير الأجواء الهادئة للطلاب من لحظة دخولهم اللجان مرورا بفترة أداء الامتحان حتى خروجهم من المدارس.

- لتواصل المباشر مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حالة حدوث أى عقبات أو مشكلات تعوق سير الامتحانات.

- التنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من بوابة المدرسة.

- رصد أى طالب يقوم بمحاولة غش إلكترونى على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- الحرص على وقت الامتحان ودخول الطلاب فى الوقت المخصص لبدء اللجنة.

- ضبط اللجان والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال إمتحانات الثانوية العامة من خلال رؤساء اللجان والمراقبين.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع ثم، يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.