شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "زراعة القاهرة": إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، انتظام أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى على مستوى جميع الفرق الدراسية بالكلية وبرامج الساعات المعتمدة للكلية، مشيراً إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وداخل قاعات الكلية.

وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكنترولات بالكلية تعمل بشكل منتظم ويتم أعمال التصحيح بالكنترول أول بأول، إذ يتم التصحيح بمجرد الانتهاء من أداء الطلاب للمادة، وذلك لرصد درجات الطلاب واعتماد النتيجة .

وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والرصد يتم عقد لجنة الممتحنين لاعتماد النتيجة تمهيداً لإعلانها للطلاب، مشيراً إلى أن إعلان نتيجة امتحان نهاية العام ستكون بعد الانتهاء من إجارة عيد الأضحى المبارك.



وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بالجامعة بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.