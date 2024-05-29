شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا تغيير فى سياستنا تجاه إسرائيل بعد الهجوم على رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بعد الهجوم الذي استهدف مخيما للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه لا يغض الطرف عن معاناة المدنيين.

وقال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريح نقلته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الادارة الامريكية تعتقد أن أفعال إسرائيل في رفح لا ترقى الى عملية واسعة النطاق تتخطى الخطوط الحمراء.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الأسبوع الماضي إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس غارات جديدة على خيام تؤوي نازحين بالمنطقة الإنسانية المخصصة في المواصي غربي رفح مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وجاء الهجوم بعد يومين من قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين في شمال غرب رفح تسبب باندلاع حريق، وباستشهاد 45 شخصا، وجرح 249 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.