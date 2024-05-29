شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة الزراعة: لم يصدر بيان رسمى حول أسعار الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الوزارة لم يصدر عنها أى بيان رسمى حول أسعار الأضاحى أو مواعيد الحجز .

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى قطاع الثروة الحيوانيه وهيئة الخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحية.

وأكد إبراهيم أن وزارة الزراعة تعمل دائما فى صالح المواطن وتوفير كافة احتياجاته داخل المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

جدير بالذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى حدد 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.