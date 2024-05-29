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وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المضاعفات التى تسببها الولادات القيصرية غير المبررة والتى تضمنت الاتى :-

١- تعرض الطفل والأم للتخدير ومضاعفاته

٢- تعرض الأم للنزيف بشكل أكبر

وتابعت وزارة الصحة الصحة والسكان : الولادة القيصرية المتكررة تعرض الأم لخطر المشيمة المتوغلة والنزيف الحاد وقد تؤدي إلى الوفاة

وقالت : الولادة الطبيعية تقلل فرصة دخول الحضانات وتساعد على الرضاعة الطبيعية المطلقة وتساعد على التواصل بين الأم والطفل وتحافظ على الاستقرار النفسي للطفل


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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