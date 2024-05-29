شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المضاعفات التى تسببها الولادات القيصرية غير المبررة والتى تضمنت الاتى :- ١- تعرض الطفل والأم للتخدير ومضاعفاته ٢- تعرض الأم للنزيف بشكل أكبر وتابعت وزارة الصحة الصحة والسكان : الولادة القيصرية المتكررة تعرض الأم لخطر المشيمة المتوغلة والنزيف الحاد وقد تؤدي إلى الوفاة وقالت : الولادة الطبيعية تقلل فرصة دخول الحضانات وتساعد على الرضاعة الطبيعية المطلقة وتساعد على التواصل بين الأم والطفل وتحافظ على الاستقرار النفسي للطفل



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