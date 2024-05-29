شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة 2024.. تجميع النتيجة واعتمادها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024، يتم تجميعها حاليا وأوشكت على الانتهاء وستكون جاهزة خلال الساعات القادمة، موضحة أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2024، قريباً جدا، مشيرة إلى أن مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تم الانتهاء منها وحاليا يتم تجميعها على مستوى المحافظة قبل اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وانتهت الخميس 23 مايو الجارى، امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، كما وجهت بتحرى الدقة والشفافية فى أعمال الامتحانات والتصحيح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حالة الطالب تحدد بعد جمع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى.

الجدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية انطلقت السبت 25 مايو الجارى وتستمر حتى 6 يونيو المقبل على تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بداية من 10 يونيو 2024.