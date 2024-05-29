شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة طلاب النقل بالجيزة الترم الثانى بالرقم القومى ورقم الجلوس.. استعلم عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف واضحة داخل المدارس؛ لتيسير الحصول عليها من قبل الطلبة وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الاستعلام الآن عن نتيجتهم بالفصل الدراسى الثانى بالرقم القومى من خلال الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا... واستكمال البيانات المطلوبة، وتشمل: (المرحلة التعليمية، والصف الدراسي، والرقم القومي)، وثم الضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر نتيجة الطلاب في كل المواد الدراسية.

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بشكل مباشر بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس، وذلك بعد إعلانها من قبل المديرية ، أمس الثلاثاء، بشكل موحد على مستوى المحافظة، وذلك في كشوف واضحة معلقة بلوحة الإعلانات داخل المدارس.

يُذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، انتهت الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024، وذلك وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى.