شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الأربعاء أولي أفواج حجاج بيت الله الحرام، على متن اسطول الشركة الوطنية مصر للطيران علي رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.

وتسير الشركة في أول أيام التفويج عدد 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و 10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد.

وأعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت شركة مصر للطيران إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.



