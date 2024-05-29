شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة التى تساعد مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هذة النصائح تشمل الآتى:

إبلاغ طبيب البعثة بالمرض

إحضار كمية كافية من الأدوية

عدم التعرض للإجهاد والانفعالات

اصطحاب أحد الأقارب أو الأصدقاء

يمكن إصابة أي شخص بالصرع وتختلف النوبات من شخص لآخر

يتسبب الصرع في أن يصبح نشاط الدماغ غير طبيعي مما- يؤدي إلى نوبات وأحيانًا فقدان الوعي







