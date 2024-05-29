شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: مشروع مكافحة عفن البطاطس منارة علمية لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC برئاسة الدكتور أسامة الليثى سكرتير عام الاتفاقية، معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، على هامش زيارته لمصر.

وكانت في استقبالهم الدكتور نجلاء بلابل مدير المشروع حيث أوضحت لهم أهمية الدور الذى يقوم به المشروع مع محصول البطاطس من حيث فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم وكذلك فحص كلا من التقاوى المستوردة والتقاوى المحلية وكيفية تأسيس وصيانة ومتابعة المناطق الخالية من خلال مهندسى المناطق الخالية ووحدة الرصد والمتابعة "الجيومكانية" .

ومن ناحيته، أشاد الليثى بكافة الجهود المبذولة من قبل المشروع منوها أن مصر لابد أن تصبح مركزا لتبادل الخبرات خاصة مع دول القارة الأفريقية.

كما أبدى إعجابه الشديد بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية (GMFU)والتى تعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية واستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (Remote Sensing) فى تأسيس ومتابعة المناطق الخالية من العفن البنى لمحصول البطاطس ونوه على ضرورة استخدام مثل هذه التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة اللازمة فى رصد وإدارة الآفات الأخرى التى تهدد الأمن الغذائى مثل دودة الحشد الخريفية، والتى تتسبب فى خسائر فادحة للكثير من المحاصيل الزراعية، وأن يكون المشروع بمثابة منارة علمية لنقل هذه المنظومة الناجحة لمختلف دول القارة الأفريقية.