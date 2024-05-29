شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، خلال جولة تفقدية، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب وتوسعاتها بطاقة تصميمة مليون و600 ألف م٣/ يوم، وذلك بهدف الوقوف على حالة العمل، وانتظام عملية التشغيل، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات الاستهلاك من المياه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة مقسمة إلى 4 مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية 400 ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حالياً بنصف طاقتها " 200 ألف م3"، وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية للمرحلة الثالثة لتصبح 400 ألف م٣/يوم، وذلك مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأوضح مسئولو المشروع أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بنظام المروقات التي تحقق الوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بأفضل نظام للتحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.

وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.