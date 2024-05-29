شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى برقم الجلوس على هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الجيزة، إعلان نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023 / 2024، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة انتهاء أعمال التصحيح وبدء مرحلة المراجعة قبل اعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظ.

ومن المقرر إعلان المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الثالث الإعدادى، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة وإعداد الكشوف النهائية بشكل كامل واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن المتوقع إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادى إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا.. للاستعلام عنها برقم جلوس الطالب أو الطالبة، ومن ثم إتاحتها في كشوف واضحة داخل المدارس، أيوة لطلاب صفوف النقل.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية..



1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.



3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.



4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.



- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.