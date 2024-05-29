شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات من 4 محافظات للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من الاستعدادات الخاصة لسفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة بالأراضي المقدسة، وذلك لحجاج محافظات "المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية"

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ان الوزارة معنية بحج الجمعيات الأهلية التي تنظمه المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة ، وان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام كما أن الوزارة تقدم 3 مستويات للحج لتلبية كل رغبات المواطنين كما أن هناك عيادات مخصصة داخل الفنادق وفي مقرات حجاج الجمعيات لتقديم الكشف والأدوية بالمجان.



وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة، كما يستلزم اصطحاب الحجاج من المسافرين المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج الأدوية الشخصية لهم، مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التى تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية.