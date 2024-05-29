شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أيام متواصلة.. موعد أطول إجازة ينتظرها الموظفون فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 9 أيام إجازة بعد حساب أيام الجمعة والسبت ينتظرها الموظفون، وهى إجازة عيد الأضحى المبارك التى بات يفصلنا عنها أقل من شهر تقريبا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل اجازة عيد الأضحى 2024:

الجمعة 14 يونيو : عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو : وقفة عرفات

الاحد 16 يونيو : أول أيام عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو : ثانيأيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو : ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى

الخميس 20 يونيو :قد يتم احتسابه إجازة بقرار مجلس الوزراء

الجمعه 21 يونيو : عطلة أسبوعية

السبت 22 يونيو ؛ عطلة أسبوعية

وتشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفى هذا اليوم تستطلع دار الإفتاء بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذى الحجة ليعلن فضيلة المفتى فى هذا اليوم نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذى الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م.