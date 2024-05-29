شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، وسط حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة.



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 30: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.