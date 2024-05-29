شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بقصر الشعب الرئاسى فى العاصمة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الصينى شى جين بينج، نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الشعب الرئاسى، وأجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج مباحثات شاملة اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الصينية بكين، تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس السيسي للصين.