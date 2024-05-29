شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن بمنافذ وزارة التموين استعدادا لعيد الأضحى 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024 بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلى 40%، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، والأوراك 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على شراء كميات كييرة من السلع الغذائية لزيادة المخزون الاستراتيجى من كل المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما توفر الوزارة السلع الأساسية على بطاقات التموين للمستفيدين من الدعم.