شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإسرائيلية تتفق على خطة لاستبدال حكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر بعد اجتماعهم الاتفاق على خطة لـ"استبدال" حكومة نتنياهو وطالبوا بينى جانتس بالانضمام إليهم، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد ببحث زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد، مع أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، الأربعاء، تشكيل حكومة بديلة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت مصادر في المعارضة، إن الأحزاب الثلاثة تتخذ خطوات للإطاحة بالحكومة والجمع بين الأحزاب المختلفة لتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى هناك نية لضم عضو مجلس الحرب بيني جانتس إلى هذه الحكومة البديلة.

وقبيل اللقاء المرتقب بين لبيد وليبرمان وساعر، قالت مصادر في المعارضة الإسرائيلية، حسبما نقلت هيئة البث، إنه تم اتخاذ قرار بتكثيف التحركات ومحاولات إسقاط الحكومة، وتضافر الجهود بين الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة لهذا الغرض.