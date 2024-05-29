شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شروط الأضحية والفحص الظاهرى للحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور ، رأفت محمد شعبان رئيس قسم الامراض المشتركة معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، تناولت كيفية شراء الأضحيه وفحص الحيوان ظاهريا.

وأوضح الدكتور رأفت شعبان ، فى النشرة الطبية، أنه من شروط الأضحية أن تكون:

1. ملكا للمضحى

2. وقت الشراء: يفضل وقت كافى قبل عيد الأضحى على الأقل يو او يومان لإراحة الحيوان قبل الذبح

3. تحديد نوع الأضحية: فيجب ان تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل - الأبقار أو الجاموس – والأغنام وهي (الضأن أو الماعز)

4. عمر الأضحية: ويكون عمر الأضحية هو 5 سنوات فأكثر للإبل (الجمال) وسنتان للأبقار والجاموس والضأن والماعز يفضل عمره عام كامل.

5. خالية من العيوب: يجب ان تكون خالية من 4 عيوب (ان لا تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة)

والأضاحي هي كائن حي كباقي الكائنات الحية التي يمكن ان تصاب بالأمراض التي قد تكون إما أمراض فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، ولتجنب أن يكون الحيوان المضحي به مصابا بهذه الأمراض ويكون خاليا منها لسلامة الأضحية نفسها وسلامه المستهلك لها فيجب ان تفحص جيدا قبل الشراء .

كما تناول الفحص الظاهري للحيوان

أولا: فحص بالنظر:

• عمر (سن) الحيوان: ويعرف عمر أو سن الأضحية من فحص أسنان الحيوان خاصة القواطع السفلى

فتكون جميع القواطع لبنية (بيضاء صغيرة) فى عمر أقل من عام

يتبدل زوج واحد من القواطع وتصبح دائمة (مصفرة وكبيرة) فى عمر (1 إلى 1.5) عام (السن المفضل للضأن والماعز)

يتبدل الزوج الثانى من القواطع وتصبح دائمة فى عمر (1.5 إلى 2.5) عام (السن المفضل للبقر والجاموس)

يتبدل الزوج الثالث من القواطع وتصبح دائمة فى عمر (1.5 إلى 2.5) عام

إذاّ فى الأغنام والماعز يفضل تبديل زوج واحد منها فقط . وفى الإبل والابقار يفضل تبديل زوجين أو أكثر من القواطع الأمامية.

• حيوية وحركة الحيوان:

لفحص الحيوان ظاهريا يجب رؤية الحيوان أمامك وبنفسك دون مساعدة التاجر أوالبائع أن يمسك أو يرفع قوائم الحيوان لإخفاء بعض العيوب الموجودة به - فيجب أن يترك البائع الحيوان وأن تراه يتحرك بحريه أمامك لتري حيويته ويكون الحيوان واعيا مستجيبا لأى رد فعل او حركة تصدرها أنت تجاهه ولا أن يكون منزويا معزولا عن باقي القطيع بالإضافة لإقبال الحيوان على الأعلاف الخضراء او المركزة.

- وتكون الرأس فى مستوى الجسم أو أعلى قليلا ولا يكون منخفض الرأس (مدلاة ناحية الأرض) وهذه العلامات تدل علي وجود اعتلال به .

- ويجب أن تري قوائم الحيوان الأمامية والخلفية سليمة ليس بها عرج أثناء الحركة.

- تنفسه طبيعى ولا يوجد كحة أو نهجان او ارتفاع فى حرارة الجسم

• فحص العين:

يجب أن تكون العين براقه وسواد العين ظاهر وبياض العين رائق خالي من البقع النزفية الدموية، والعين ليس بها دموع كثيرة أو إفرازات لزجه ( عماص ) ، والجفون وردية ليست داكنة أو باهتة او مصفرة تدل علي مرض الحيوان خاصه بالصفراء أو الأنيميا.

• الفم والأنف:

يجب أن تكون الأغشية المخاطية للأنف والفم واللسان رطبة وليست بها ارتشاحات أو إفرزات مخاطية زائدة وليست بها بثور أو تقرحات أو فقاعات مائية التي تدل علي بعض الأمراض الخطيره بالحيوان ويجب أن تكون الرائحة الصادرة منها مقبولة وليست بالكريهة.

ثانيا: الفحص اليدوى للحيوان:

- يتم فحص الحيوان باليد لمنطقة الرقبة التى يجب أن تكون خالية من أى تورمات للغدد الليمفاوية فالغدد الليمفاوية هى المصافى للجسم والتى تحجز الكثير من الميكروبات التى تصيب الحيوان. وهى عادة صغيرة الحجم على خلاف الحيوان المريض والتى يزداد به حجم هذه الغدد وتظهر متورمة دليل على إصابته بميكروبات مرضية. فتكون هذة الغدد غير ظاهرة فى الحيوان السليم ، أما فى الحيوان المريض فتكون متورمة وتكون فى حجم كرة التنس أو أكبر قليلا .

- ويتم فحص أيضا عضلات الحيوان خاصة فوق السلسلة الظهرية وأعلى الكتف (الكفل) وأعلى الفخذين. ففى الحيوان السليم تكون هذة الأماكن ممتلئة بالعضلات (مكسوة باللحم)، وفى الحيوان الهزيل يظهر أسفل أيدينا عند فحصها عظام الحيوان.

• فحص البطن وكرش الحيوان:

ويعد من النقاط الهامة عند فحص الأضحية حيث يلجأ بعض التجار للغش عن طريق أعطاء الحيوان كميات كبيرة من الملح فى الطعام مما يتبعه شرب الحيوان بعد ذلك لكميات كبيرة من الماء ، فيظهر الحيوان ممتلئ البطن والكرش وأكثر وزنا عند البيع.

ولتجنب الوقوع فى هذه الطريقة من الغش يتم فحص الحيوان عند هذةهالمنطقة بالضغط على جانبى البطن أو الكرش جيدا ، فإذا خرجت إفرازات روث لين أو إسهال من مؤخرة الحيوان كان ذلك دليلا على غش التاجر.

• فحص الجلد:

الجلد هو المراّة للكائن الحى والذى يعكس حالتة الصحية، فيجب عند فحص جلد أو فرو الأضحية فيكون الصوف او الفرو ناعم ولا يتقصف بالشد عندما نقوم بشد أو جذب الشعر أو الصوف فإذا كان قويا لا ينزع بسهولة دل ذلك على صحة الحيوان ، أما إذا نزع الصوف أو الشعر بسهولة دل ذلك على هزال الحيوان وإصابته بأمراض داخلية أخرى.

كما يجب خلو جلد الحيوان من أى عقد أو بثور أو قشور أو تقرحات أو حتى جروح ظاهرة على الجلد تدل على مرض الحيوان.

- فحص الجلد بالأماكن الخالية من الشعر أو الصوف مثل الرقبة أسفل والوجه والأذنين واسفل القوائم بخلوها من الجرب