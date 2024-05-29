شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يساهم فى توصيل 1200 وصلة مياه للمنازل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، من خلال جمعية الأورمان إحدى مؤسساته بالمساهمة فى توصيل 1200 وصلة مياه لمنازل الأسر المتعففة فى عدد من القرى بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم جهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أطلق مبادرة "توظيف مصر" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وتتم مبادرة توظيف مصر بمشاركة أكثر من 37 شركة من شركات القطاع الخاص وتوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات والتى تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة بمكان واحد.



المساهمه فى توصيل المياه



توصيل المياة للمنازل