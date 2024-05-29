شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 42610 أطنان بضائع على متن 14 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41792 طنا تشمل 200 طن رمل معبأ، و242 طن رمل صب، و6050 طن يوريا، و3100 طن مولاس، و4150 طن بودرة جبس، و4500 طن علف بنجر، و23550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42610 طن تشمل 10000 طن قمح، و5850 طن ذرة، و5100 طن حديد، و1026 طن خشب زان، و6602 طن خردة، و9000 طن سكر، و5032 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3553 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21741 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 203518 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4773 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدما قادم من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6188 حركة.