الجوازات تبدأ فى استخراج شهادات التحركات من "المولات"

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالاً لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

محمد يوسف

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