شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تبدأ فى استخراج شهادات التحركات من "المولات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت مصلحة الجوازات البدء فى تلقى طلبات استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية المشار إليها للتيسير على المواطنين.
ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالاً لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز