شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشات يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024 اعتباراً من يوم السبت المقبل، حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت، وذلك انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الوزيرة بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات وان الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فورى.