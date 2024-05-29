شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق خارطة الطريق للسوق المشتركة للكهرباء بين مصر والسعودية والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم، الأربعاء، الدراسة التجريبية لتجارة الطاقة وخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة للكهرباء بين مصر والسعودية والأردن (المشروع الاستكشافى الشرقى).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بمشاركة وفود من الدول الثلاث المعنية بالدراسة.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي - في بيان للجامعة - إن المشروع الاستكشافي الشرقي يمثل خطوة مهمة في مجال دراسات تجارة الطاقة الكهربائية بين الدول العربية.

ونوّه بأهمية هذا الحدث الخاص بإطلاق المشروع الاستكشافي الشرقي، باعتباره إنجازا إقليميا مهما يسهم في تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء ويشكل خطوة أساسيا لتبادل الكهرباء على أسس تجارية.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض جميلة مطر، في تصريح لها على هامش الاجتماع ،أن الأمانة العامة للجامعة العربية عرضت خلال الاجتماع، المسودة الأولية لخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة، والتي أعدتها إدارة الطاقة بالجامعة العربية.

وقالت إن الدراسة لاقت ترحيبا من قبل الدول الثلاث المعنية بالدراسة التجريبية لتجارة الطاقة بين الدول العربية المتضمنة دراسة خارطة الطريق وهي: مصر والسعودية والأردن.

وبدورها، أكدت رئيس وفد مصر في الاجتماع المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، اهتمام مصر بالمشاركة في هذا الاجتماع الثلاثي المعني بفتح السوق التجريبي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأوضحت أن جامعة الدول العربية تعمل على هذه الدراسة منذ فترة طويلة وذلك إيمانا من الدول العربية بالطاقة باعتبارها قاطرة التنمية، موضحة أن الدول الثلاث لديها مشروعات لدخول طاقات متجددة بكميات كبيرة؛ الأمر الذي يعزز بشكل أساسي الربط الكهربائي باعتباره أحد أساليب الحفاظ على استقرار الشبكات في حالة حدوث أية مشكلات تتعلق بعدم استقرار الطاقات المتجددة على هذه الشبكات .

وأضافت أنه تم - خلال الاجتماع - الاتفاق على خارطة طريق لبداية السوق العربية المشتركة بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنه بعد استكمال الدراسة التجريبية التي أطلقت اليوم ستكون النواة لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء بانضمام باقي الدول.

ونوهت إلى أن اختيار الدول الثلاث ،نظرا لوجود روابط وخبرات مشتركة في مجال الربط الكهربائي يمتد بين مصر والأردن منذ أكثر من 20 عاما إلى جانب مشروع للربط قيد التنفيذ بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات وسيتم تشغيله بنهاية عام 2025.

شارك في الاجتماع أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء) من الدول العربية الثلاث، إلى جانب رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس مجموعة العمل المكلفة بوضع خطة المرحلة القادمة لعمل اللجنة التوجيهية المكلفة بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء.