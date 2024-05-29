أخبار مصر.. الرئيس السيسى ونظيره الصينى يشهدان توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها القمة المصرية الصينية في العاصمة بكين بين الرئيس السيسى ونظيره شى جين بينج والتى شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

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مابين توفير الدعم النقدي وأخرى لمكافحة البطالة ومبادرات لتنمية المشروعات الصغيرة. لإعادته لرونقه الأثرى.. جامعة عين شمس تطور قصر الزعفران التاريخى.. التطوير يشمل قاعاته وطوابقه الثلاثة وفق أحدث النظم الحديثة.. وتاريخه كان شاهدا على المفاوضات المصرية البريطانية المعروفة بمعاهدة 1936تجرى جامعة عين شمس خلال هذه الفترة، أعمال تطوير لقصر الزعفران ، للمحافظة على قيمته التاريخية والتراثية ، فى محاولة لإعادته لرونقه الأثرى والتراثى. جهود مصرية مكثفة لإرساء الأمن والاستقرار بالإقليم.. مصر تواصل اتصالاتها لوقف العدوان على غزة والتوصل لصفقة تبادل.. تستضيف مؤتمرا للقوى السودانية نهاية يونيو.. وتدعم إجراء الانتخابات الليبية وجهود إعادة الإعمارتقود الدولة المصرية جهود مكثفة ومضنية لنزع فتيل الأزمة في المنطقة التي باتت على حافة الهاوية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها دولة السودان الشقيقة مع استمرار المواجهات العسكرية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي التي تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بالتزامن مع مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الاعمار. مصر سفيرة العالم للطاقة المتجددة.. وزير الكهرباء: محطة رياح جبل الزيت توفر 200ألف طن وقود سنويا.. ولدينا قدرات لإنشاء محطات طاقة متجددة بـ100ألف ميجا وات.. الاتحاد الأوروبى: مصر داعم أساسى لتأمين الطاقة لأوروبا"سفيرة العالم للطاقة المتجددة" و"مركز عالمى للطاقة الخضراء" هذه الألقاب منحها سفراء فرنسا والمانيا والدنمارك لمصر لما تتمتع به من إمكانيات توهلها بأن تكون مصدر للطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب عدد من محطات الطاقة الجديدة و المتجددة التى ستصبح مصدر امان لتوفير الطاقة لاوروبا، الأمر الذى جعل الاتحاد الاوروبي بمصر يخصص مليارات من اليورو لضخها سواء كاستثمارات أو منح. باستثمارات 10.4 مليار جنيه.. أرض الفيروز فى القلب.. 6.2 مليار جنيه مليار جنيه استثمارات حكومية لشمال سيناء بخطة 24/25.. و4.2 مليار جنيه لمحافظة الجنوب.. تمويل مشروعات الصحة والزراعة والنقل والمياه والتعليمتُولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بسيناء، ويظهر ذلك فيما تخصصه من استثمارات سنويا بخطة التنمية لتنفيذ مشروعات فى شتى المجالات لتحسين حياة أهالي سيناء ورفع مستوى المعيشة وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث خصصت الحكومة بخطة التنمية لعام 24/25 استثمارات بنحو 10.4 مليار جنيه لإقامة مشروعات تنموية وإنشاء شبكات الصرف المغطى واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء تجمعات زراعية وتنموية، وتطوير المستشفيات والمدارس بالإضافة لرصف الطرق.