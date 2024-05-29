شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسبانيا يدعو لوقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد اتخذت قرارا تاريخيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا بالالتزام الفوري بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المجموعة الوزارية العربية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصب في مصلحة حل الدولتين الذي يمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.