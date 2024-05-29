شكرا لقرائتكم خبر عن عظمة على عظمة.. لقطات من محطة مونوريل المشير الجديدة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمشروع محطة مونوريل المشير بخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يبدأ من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس ويتقاطع مع المترو، ويصل للعاصمة الإدارية كما يربط مع القطار الكهربائي الخفيف فى محطة الفنون والثقافة.

وتقدم المحطة خدمات متعددة تسهل استخدام فئات الجمهور للمحطة، أولها المصاعد والسلالم الكهربائية والعادية، كذلك يوجد مسار خاص بضعاف ومكفوفى البصر، ورامبات لمستخدمي الكراسى المتحركة من كبار السن وذوى الهمم.

وتتكون المحطة من 3أدوار الأول به المستوى الخاص بقطع التذاكر، والثانى خاص بغرف التحكم، والثالث به رصيف القطار، ويتم الأن تركيب أبواب زجاجية ستفتح مع فتح الأبواب لحماية الركاب، كما أن المحطة مكيفة بالكامل.

ويضم خط العاصمة الإدارية 22 محطة مونوريل، جميعها علوية، وتحتوى على نفس الخدمات، حيث يقترب مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، يوما بعد يوم من التشغيل.

من جانبها أكدت المهندسة سالى الطحان المدير التنفيذي لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع فى مرحلته الأخيرة من التشطيبات، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .

وأوضحت "الطحان" أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وقطار المونوريل يسير دون سائق وهو ما يتطلب مجهود كبير من التجهيزات بمساره مثل كاميرات المراقبة وغرفة التحكم والسيطرة القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مصر تسلمت كل الوحدات المتحركة المقرر تشغيلها على خط مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة) .

قطار المونوريل مكون من 4 عربات، ومدعم بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث تضم كل عربة 4 كاميرات مراقبة، كما أن القطار مثبت به من الأمام كاميرات لرصد السكة أمام القطار، ويضم أنظمة اتصالات وبه اجهزة لرصد الأدخنة وكاميرات مراقبة، وبه شاشات للاعلانات و الترفيه وسعة القطار 560 راكب، و ينقل 10 آلاف راكب فى الاتجاه الواحد فى البداية، وبه كراسى بلون أصفر مخصصة لكبار السن بالإضافة إلى أماكن مخصصة لذوي الهمم، وسرعته 90 كم متر فى الساعة والسرعة التشغيلية 80 كم/ الساعة، ويتم توجيه الركاب من خلال التحدث إليهم مباشرة أو الرسائل التذكيرية، ويسير القطار على كامر خرسانى على ارتفاع من 12 ل 15 متر.

يذكر أن المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

