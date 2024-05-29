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فصائل فلسطينية تعلن مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا فى تفجير عبوة جنوبى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، إنها استهدفت 15 جنديا إسرائيليا، وأوقعتهم بين قتيل وجريج في تفجير عبوة بحي التنور شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 26 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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