شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا فى تفجير عبوة جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، إنها استهدفت 15 جنديا إسرائيليا، وأوقعتهم بين قتيل وجريج في تفجير عبوة بحي التنور شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 26 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، نقلا عن القاهرة الإخبارية.