شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024 .. تعرف على عقوبة حيازة المحمول بلجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان السير، استعدادا للامتحانات التي تنطلق 10 يونيو المقبل، مشددة على أن حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تؤدى إلى حرمان الطالب من الامتحان ويتعرض الطالب لتحرير محضر داخل اللجنة من قبل فريق الشئون القانونية باللجان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حيازة التليفون المحمول مغلقا داخل لجنة السير يؤدى إلى رسوب الطالب في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما حيازة التليفون مفتوحا وقام الطالب باستخدامه في تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على صفحات الغش يؤدى إلى رسوب الطالب عامين في الامتحانات، بجانب عقوبة جنائية توقعها الجهة المختصة، مشددة على أن الطالب الذى يتم ضبطه يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة يتم تحرير محضر له مع السماح للطالب باستكمال الاختبارات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، حيث أوضحت الوزارة أنه تم إتاحة البيانات منها ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الالكترونى من هنـــــــــا.