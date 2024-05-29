شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وافق على فتح مجازر القاهرة مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى، وذلك لمواجهة ظاهرة الذبح في الشوارع، والحفاظ على نظافة الشوارع.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أن المجازر متاحة مجانا للجمهور فقط وليس التجار أو المؤسسات الخيرية، كما أن هناك خدمات مجانية متاحة للجمهور مثل الكشف الطبيى على الأضحية وتوفير مكان الذبح والمياه بالعنابر وجراج للسيارة ومكان لمبيت الحيوانات، عدا الجزار، مشيرا إلى أن المواطن يتعاقد مع جزار خاص أو يحضر جزار معه.

وأوضح أن المجازر المتاحة مجانا للجمهور في العيد هي، "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.