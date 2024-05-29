شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل ، لعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.