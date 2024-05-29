شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نحتاج بناء 50 ألف فصل دراسى جديد سنويا بسبب الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إنه مع الزيادة السكانية نحتاج لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل دراسى جديد كل عام يكلف 50 مليار جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، موضحا ان تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الموافقة ، اليوم، الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية شهر يونيو.