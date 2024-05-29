الرئيس السيسى يزور النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان "تيانانمن" بالصين

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم النصب التذكارى للجندي المجهول بميدان "تيانانمن" بالعاصمة الصينية بكين، حيث وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع