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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان "تيانانمن" بالصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم النصب التذكارى للجندي المجهول بميدان "تيانانمن" بالعاصمة الصينية بكين، حيث وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى.
الرئيس السيسى يزور النصب التذكاري للجندي المجهول ببكين
الرئيس السيسى يزور النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانانمن بالصين
الرئيس السيسى يزور النصب التذكاري للجندي المجهول
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