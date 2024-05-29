شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تخيلوا لو ثبت عدد سكان مصر خلال 10 سنوات هنقدر نعالج أزمات كتيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه مع الزيادة السكانية نحتاج لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل دراسى جديد كل عام يكلف 50 مليار جنيه، موضحا أن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليون من منظومة التموين، مضيفا قائلا: "تخيلوا لو ثبت عدد سكان مصر خلال 10 سنوات هنقدر نعالج أزمات كتيرة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم الموافقة اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية شهر يونيو.