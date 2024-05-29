شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا ثانى أيام الجسر الجوى بـ13 رحلة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى غدًا الخميس إلى الأراضى المقدسة 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع.

4 رحلات القاهرة - جدة، و9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية وتضامن الدقهلية والجيزة والترانزيت وحجاج دولتى باماكو وكوناكرى وحج أفراد.

وتنظم مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء أول أيام التفويج 16 رحلة جوية للأراضى المقدسة، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكرى ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد.

وأعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضى المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت شركة مصر للطيران إنه حرصًا على راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجى اتباع إرشادات السفر التالية:

- فى رحلة الذهاب ضرورة الوجود فى المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود فى مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفى مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدًا.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائيًا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.