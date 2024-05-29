شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلى للتهرب من أزماتها الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر مصرى رفيع المستوى، بأن إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلى للتهرب من أزماتها الداخلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأنه لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر.