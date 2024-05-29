شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشا أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
رئيس الوزراء: "71 مليون مستفيد من منظومة الخبز.. و63 مليونا من منظومة التموين"
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتا
وزير التموين: الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا
رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو
وزيرة التضامن: فتح فروع بنك ناصر السبت استثنائيًا لصرف معاشات يونيو
وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف
مستشار وزارة الزراعة: لم يصدر بيان رسمى حول أسعار الأضاحى
وزير العمل يبحث مع سفير هولندا آليات التعاون المشترك فى مجالات التدريب المهنى
التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة يحقق إنجازا فى مجال القياس والمعايرة
وزيرة التضامن تفتتح فعاليات التدريب على منظومة الشكاوى لتحسين جودة الخدمات
وزارة الأوقاف: توزيع 5000 عمامة أزهرية للأئمة بـ 13 محافظة
وزيرة البيئة: خفض أحمال التلوث بنسبة 25% والوصول إلى المستهدف لعام 2025
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز