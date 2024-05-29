شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشا أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رئيس الوزراء: "71 مليون مستفيد من منظومة الخبز.. و63 مليونا من منظومة التموين"

وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتا

وزير التموين: الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا

رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو

وزيرة التضامن: فتح فروع بنك ناصر السبت استثنائيًا لصرف معاشات يونيو

وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف

مستشار وزارة الزراعة: لم يصدر بيان رسمى حول أسعار الأضاحى

وزير العمل يبحث مع سفير هولندا آليات التعاون المشترك فى مجالات التدريب المهنى

التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة يحقق إنجازا فى مجال القياس والمعايرة

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات التدريب على منظومة الشكاوى لتحسين جودة الخدمات

وزارة الأوقاف: توزيع 5000 عمامة أزهرية للأئمة بـ 13 محافظة

وزيرة البيئة: خفض أحمال التلوث بنسبة 25% والوصول إلى المستهدف لعام 2025