شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعقد ورشة عمل لبحث استفسارات المواطنين حول قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجود متابعة يومية للاجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفى سياق متصل عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة ، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووجه محافظ القاهرة بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الاجراءات .

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور .