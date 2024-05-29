شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: زيارة السيسى لبكين تدعم القضية الفلسطينية وتحدث توازنات بالقوى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا أنها زيارة تحمل الكثير من الدلالات والابعاد، لإحداث توازنات عالمية علي الجانب السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على توقيع الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتي تم توقيعها في عام 2014.

وأشار جبران الي العلاقات المصرية المترسخة مع الصين ، مشيرا إلي أن هذه هي الزيارة رقم 8 للرئيس السيسي لدولة الصين ، ومؤكدا علي نتائج هذه الزيارة سياسيا واقتصاديا، في ظل تعزيز العلاقات مع الصين، التي تسعى للانخراط بشكل أكبر مع القضايا السياسية بالشرق الأوسط.

وقال جبران أن الزيارة رسالة للغرب وتأكيد علي تطور العلاقات المصرية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، وتأكيد علي تقدير هذه الدول لاحترامها ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شئون الآخرين، مؤكدا أن للزيارة بعدا سياسيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، لافتا إلي الموقف الصيني من العدوان على غزة وإيمانه بدولة فلسطين المستقلة، ودعمه للقضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويري جبران أن القضية الفلسطينية تحتل مساحة كبيرة في المناقشات ، خاصة وأن الصين تدعم دائما القضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين، وفي الفترة الأخيرة تسعي الصين للحصول على مكانة بوصفها وسيطاً في الصراع بين «المقاومة الفلسطينية» وإسرائيل.

وأشار محمد جبران أن زيارة الرئيس السيسي للصين ، سيحضر خلالها قمة منتدى التعاون العربي الصيني ، وسيكون هناك لقاء رسمي مع الرئيس الصيني وممثلي الشركات الصينية، مؤكدًا أن الجانب الاقتصادي سيفرض نفسه علي الزيارة في ظل العلاقات المصرية الصينية الناجحة على أفق واسعة بمختلف المجالات.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وأوضح محمد جبران أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين بلغت 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، وقيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر بلغت 3.5 مليون دولار خلال 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال 2021 / 2022.



