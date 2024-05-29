شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بكين ترحب بطلب مصر استضافة قمة عربية صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تلبية لدعوة من الرئيس "شي جين بينج" رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.

وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية التى طرحها الرئيس "شى جينبينج"، كما أعرب الجانب الصينى عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية، وأعرب الجانب المصرى فى هذا الإطار عن التطلُع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزارى العاشر لـ منتدى التعاون العربى الصينى.

وثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى، وأعربا عن ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى خاصة البرامج التسعة التى أعلن عنها الرئيس "شى جينبينغ"، والتطلع لنجاح قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقبلة فى سبتمبر 2024.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

بكين تدعم مصر فى حماية أمنها المائى.. والقاهرة: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين

تلبية لدعوة من الرئيس "شي جينبينج" رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.

وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.

بيان مشترك مصرى - صينى: بحث تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين

تلبية لدعوة من الرئيس "شي جينبينج" رئيس جمهورية الصين الشعبية، زار الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس جمهورية مصر العربية دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.

وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتا

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنوياً، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابت .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى ، انه استمع لجميع الآراء ، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

رئيس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

طقس غد.. حار نهارا بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس ، طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء ، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 3130 جنيها لعيار 21

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3130 جنيها، حيث شهدت الأسعار هبوط في السوق المصري بعد انخفاض الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى ولجان السياحة تستقبل الحجاج بالموانئ

في ضوء انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، قام أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

فقد وصل، فجر اليوم، حجاج هذه الرحلة إلى منفذ حالة عمار والتي تضم 3 أوتوبيسات سياحية تقل 123حاج، ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحي البري حتى وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 6 آلاف حاج لبرامج الحج البري.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة قامت بالتنسيق مع السلطات المختصة بكل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج والاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم الخدمة من شركة السياحة وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.