شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للامتناع عن التدخين 2024.. حماية الشباب من تدخل صناعة التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للامتناع عن التدخين، يوم 31 مايو من كل عام والذى يصادف يوم الجمعة المقبل، سيتيح اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2024، منبراً للشباب حول العالم يحثون منه الحكومات على حمايتهم من أساليب التسويق المخادعة الشرسة التي تمارسها صناعة التبغ، فهذه الصناعة تستهدف الشباب لتحقيق أرباح مدى الحياة من خلال إنشاء موجة جديدة من الإدمان.

وقالت المنظمة، إنه قد أصبح الأطفال يتعاطون السجائر الإلكترونية بمعدلات تفوق مثيلاتها بين البالغين في جميع الأقاليم، حيث يقدر عدد صغار السن من الفئة العمرية 13-15 عاماً الذين يتعاطون التبغ ما يصل إلى 37 مليون طفل حول العالم.

فعالية المشي في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

شارك ودافع من أجل مستقبل صحي..

موضوع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2024 هو حماية الشباب من تدخل دوائر صناعة التبغ، وتتبع حملة التواصل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي استراتيجية "من الشباب ولأجل الشباب" إذ يتولى الشباب زمام المبادرة والقيادة في تحدي دوائر صناعة التبغ وفضح ألاعيبها وحيلها الخادعة، والكشف عن التأثير الحقيقي والمدمر الذي تلحقه بالصحة والعدالة الاجتماعية والبيئة، آن الأوان للدفاع عن حقنا الإنساني في مستقبل صحي.

وتؤثر دوائر صناعة التبغ على الشباب وتلحق الأذى بهم، وتنفق نحو 8 مليارات دولار سنويا على أشكال مختلفة من الإعلانات التجارية، دعونا نضع حدا لهذا من خلال إظهار قوة الوحدة، قوة التدخل.

كم عدد الخطوات التي يمكن أن نراكمها حول العالم ضد دوائر صناعة التبغ؟

هي مسيرة منظمة لمسافة محددة في مدن متعددة حول العالم، والفعالية هي فرصة لدعوة الشباب في مدينتكم لتولي زمام المبادرة والقيادة في تحدي دوائر صناعة التبغ وفضح ألاعيبها وحيلها الخادعة. ويمكن للمدن المشاركة أن تضفي طابعها الخاص على المواد الترويجية لهذه الفعاليات وأن تتيح الفرصة للتعبير عن ثقافتها أثناء مشاركتها.

لماذا المشي؟

اتساقاً مع فكرة تدخل الشباب، يعد المشي طريقة رائعة للتشجيع على التعبئة من أجل مناصرة الرسالة، ويخطو الشخص العادي ما بين 6000 و7500 خطوة لقطع مسافة 5 كم، كم عدد الخطوات التي يمكننا مراكمتها إجمالا؟ سيكون هذا الرقم تعبيرا مجازيا لحجم القوة التي نكتسبها عندما نكون متحدين.

مواد لدعم الفعالية في مدينتكم:

تتضمن المواد الترويجية للفعالية ما يلي:

تصميم واحد لقميص "تي شيرت"

تصميم واحد لقبعة

تصميم واحد لملصق

تصميم واحد للافتة الويب

منشوران اثنان على وسائل التواصل الاجتماعي

دعوة إلى المشاركة في الفعالية

يمكن وضع مخطط عملاق لصورة ترمز إلى مكافحة التبغ في مكان مناسب (خارج مكاتب مقرري السياسات أو حتى في المدارس أو الجامعات). وسيشجع الناس على الوقوف على بطانة حبر وطباعة أثر أقدامهم، وبالتالي تحويل مخطط الصورة المرسومة إلى لوحة حقيقية دعماً للموقف المناهض لشركات التبغ الكبرى.

