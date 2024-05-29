شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيب الفرد من الخبز فى بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية لنفس الحصة المقررة وهى 5 أرغفة لكل مواطن يوميا مقيد على بطاقة التموين حتى بعد تطبيق رفع سعر الرغيف المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وتوفر وزارة التموين الخبز المدعم على بطاقات التموين على مدار سنوات طويلة كما توفر السلع التموينية ضمن منظومة الدعم منها سلع السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد اكد إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وأنه استمع لكافة الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني" كما إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش وأنه تم الموافقة، على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية شهر يونيو.