شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدولة مستمرة فى دعم الخبز بـ105 مليارات جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم على بطاقات التموين ويتم صرفه وفقا لعدد الأفراد المقيدة بكل بطاقة حيث يحصل الفرد على 5 أرغفة يوميا كما ستستمر الدولة فى دعم الخبز بما يقرب من 105 مليارات جنيه سنويا حتى بعد رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو .

على جانب اخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة سواء من خلال توريد القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام لـ 2000 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط،و 1900 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وأيضا في استمرار إجراء المناقصات العالمية للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذي يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت .