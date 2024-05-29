شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة العامة تتحمل 635.9 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف بيانات الموازنة المصرية عن تخصيص أكثر من 50 % من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وقد تم رفع مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 20%.

وتستوفي الموازنة الجديدة 2024-2025 نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ 496 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.



وأطلقت الدولة عدة برامج للحماية الاجتماعية منها برامج للدعم النقدى ومنها"تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى اكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر.