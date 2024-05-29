شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتحمل 298 مليار جنيه لدعم السلع في موازنة 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف بيانات الموازنة العامة المصرية لعام 2024-2025 ارتفاع مخصصات دعم السلع إلى 298 مليار جنيه ، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1٪، و154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4٪.

تكشف بيانات الموازنة المصرية عن تخصيص أكثر قرابة 50 % من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية. وقد تم رفع مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 20%.

وتستوفي الموازنة الجديدة 2024-2025 نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ 496 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.

وأطلقت الدولة عدة برنامج للحماية الاجتماعية منها برامج للدعم النقدى ومنها"تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى اكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر.

ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات، كما برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدى فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.