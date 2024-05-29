الخليج 365: القاهرة - بكين.. شراكة استراتيجية وآفاق أوسع للتعاون

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "القاهرة - بكين.. شراكة استراتيجية وآفاق أوسع للتعاون.. قمة مصرية - صينية بقاعة الشعب الكبرى فى بكين.. الرئيس السيسى يحذر من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية.. ويتفق مع "شى جينبينج" على رفض التهجير وضرورة وقف إطلاق النار فى غزة.. ويشهد مراسم توقيع اتفاق مبادرة الحزام والطريق.

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