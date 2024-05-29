شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية "مروعة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية "مروعة"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وقال بلينكن: "أوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث، وإسرائيل حققت نجاحات ضد حماس لكنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب".
وأضاف بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها خلال الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية".
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