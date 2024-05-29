شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات من الشراكة الشاملة.. العقد الذهبى للعلاقات المصرية الصينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار عقد يطلق عليه المسئولون الصينيون "عقدا ذهبيا" للعلاقات المصرية الصينية، عكف الرئيس السيسى على دفع العلاقات مع الصين إلى أفضل مراحلها على الإطلاق، إذ رفعت القاهرة وبكين شراكتهما إلى مستوى الشراكة الشاملة منذ 10 سنوات،ويزور الرئيس السيسى الصين لحضور منتدى التعاون الصينى العربى لكنها ليست المرة الأولى التى يزور فيها الصين.

ومن أبرز المحطات المهمة فى علاقات البلدين حين بدأ الرئيس السيسى فى 2014 أول زيارة له للصين،ورحب بمقترح بكين بتطوير العلاقات بين البلدين، وتم توقيع وثيقة لإقامة علاقات شراكة استراتيجية.

وفى 1/9/2015 شارك الرئيس السيسى فى احتفال الشعب الصينى بعيد النصر الوطنى، وفى 3/9/2016 زار الرئيس السيسى الصين للمشاركة كضيف خاص فى قمة مجموعة العشرين، كما شارك الرئيس السيسى فى قمة بريكس 2017 فى الصين وتوالت بعدها الزيارات.