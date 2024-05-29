شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة مغادرة أول أفواج الحجاج للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر أول فوج من الحجاج للأراضي المقدسة ، حيث تم مواصلة اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام.

وتم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ / 2024 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به بعثة الحج فى سبيل توفير كل أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.